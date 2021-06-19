Нужно сверстать сайт ,много анимаций ,моб ,планшет и десктоп версия ! Вёрстка качественная должна быть. Только Украина !
Мой сайт съезжает влево
Здравствуйте. Я нечего не могу поделать, уже неделю мучаюсь) Мой сайт съезжает налево. Ничего не помогает. Сайт съезжает в хроме, файер фоксе и сафари на телефоне. Если нажать раз 5 на шапку сайта то встает все на свое место. Если нажать на пост на сайте, то тоже все встает на место. Помогите пожалуйста исправить. Сайт на wordpress. Домен goodsite.info
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