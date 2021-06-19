Мой сайт съезжает влево

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок731 просмотр

Здравствуйте. Я нечего не могу поделать, уже неделю мучаюсь) Мой сайт съезжает налево. Ничего не помогает.  Сайт съезжает в хроме, файер фоксе и сафари на телефоне. Если нажать раз 5 на шапку сайта то встает все на свое место. Если нажать на пост на сайте, то тоже все встает на место. Помогите пожалуйста исправить. Сайт на wordpress. Домен goodsite.info

WordPress
4 года назад
Mmbali
Антон 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mangust5580
Алексей 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$3
1 день
Отличный разработчик) Решил проблему за 5 секунд, которую я не мог решить неделю, ибо нуб) Денег не взял, сказав что решение пустяковое) Но я все равно ему заплатил! Рекомендую!
Задачи поставлены понятно. Оплата в срок. Всегда на связи. Никаких сомнений в честности данного заказчика не возникает

Заявки фрилансеров

Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад
Павел
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад
Данила
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ахмад
 
74 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
mangust5580
Алексей 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Михаил
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
4 года назад
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
110 отзывов(-1)
4 года назад
Олег
 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
62 отзыва
4 года назад