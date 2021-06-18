Сверстать адаптивный дизайн SAAS проекта на vue.js

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок1107 просмотров

Нужно сверстать адаптивный дизайн SAAS проекта на vue.js: html+css (обязательно scss). Время на работу - 2 недели. Детали в ЛС.

Оставляйте примеры вашей работы.

Указывайте цену за 1 час работы.

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Жду, спасибо!

CSSHTMLSCSSVue.js
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jimmy_2
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