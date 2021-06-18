Верстка макетов

Есть макеты в figma. Необходимо сверстать html и css. Требования:

Чистый css

Все стили в едином файле

Ориентироваться, что верстка будет использована в SPA приложении, поэтому если у вас есть какая то шапка, то она не должна в разных файлах выглядеть по разному. Также необходимо будет поддерживать вёрстку и вносить правки в зависимости от просьб участников команды (например вынести изображение из background в тег img, оптимизировать 2 html файла для единой шапки)

В случае хорошой работы будем рады продолжить сотрудничество