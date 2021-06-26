Качественная верстка сайтов любой сложности. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, БЭМ, адаптивность, чистый, валидный код
Особенности работы со мной:
- Онлайн. Я всегда буду на связи и смогу ответить на ваши вопросы.
- Готов приступить к работе уже сегодня.
- Всегда довожу дело до конца, не нарушаю поставленные сроки.
- Гарантия на верстку. В течение недели после сдачи проекта, я исправлю свои ошибки которые могли быть допущены и не были замечены ранее.
Технологии:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- jQuery
- lESS/SCSS/SASS
- Gulp
- Bootstrap4
- БЭМ
- Адаптивность, кроссбраузерность.
- Cематика, pixel perfect.
- E-mail: [email protected].
- Телеграм: SergeySabyrkin.
- linkedin: Sergey.
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