SergeySabyrkin

Сергей SergeySabyrkin

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная верстка сайтов любой сложности. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, БЭМ, адаптивность, чистый, валидный код

Особенности работы со мной:

  • Онлайн. Я всегда буду на связи и смогу ответить на ваши вопросы.
  • Готов приступить к работе уже сегодня.
  • Всегда довожу дело до конца, не нарушаю поставленные сроки.
  • Гарантия на верстку. В течение недели после сдачи проекта, я исправлю свои ошибки которые могли быть допущены и не были замечены ранее.
Портфолио: Portfolio.

Технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
  • jQuery
  • lESS/SCSS/SASS
  • Gulp
  • Bootstrap4
  • БЭМ
  • Адаптивность, кроссбраузерность.
  • Cематика, pixel perfect.

Связь: