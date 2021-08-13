Сделаю адаптивную вёрстку сайта

Сверстаю сайт, который будет хорошо выглядеть на разных видах устройств и в разных браузерах.

В работе использую:

-HTML5

-CSS3/SCSS

-JavaScript

-Сборщик GULP

-figma/Photoshop

-БЭМ

-Иконочный шрифт

Нужно для заказа:

-Макет(PSD или figma)

-ТЗ, чем подробнее вы опишите то, как должна выглядеть функциональность сайта, тем лучше будет конечный результат

По окончанию работы вы получите:

-Чистый код и его минифицированную версию(css/js)

-Все файлы с кодом одного формата, собранный в один(css/html)

-JavaScript разбит на два файла: скрипт и библиотеки(каждый файл имеет минифицированную версию)

-Все картинки имеют альтернативный формат(webp)

Связаться со мной:

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