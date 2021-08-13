NovikovSep

Тимур NovikovSep

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Сделаю адаптивную вёрстку сайта

Сверстаю сайт, который будет хорошо выглядеть на разных видах устройств и в разных браузерах.

В работе использую:

-HTML5

-CSS3/SCSS

-JavaScript

-Сборщик GULP

-figma/Photoshop

-БЭМ

-Иконочный шрифт

Нужно для заказа:

-Макет(PSD или figma)

-ТЗ, чем подробнее вы опишите то, как должна выглядеть функциональность сайта, тем лучше будет конечный результат

По окончанию работы вы получите:

-Чистый код и его минифицированную версию(css/js)

-Все файлы с кодом одного формата, собранный в один(css/html)

-JavaScript разбит на два файла: скрипт и библиотеки(каждый файл имеет минифицированную версию)

-Все картинки имеют альтернативный формат(webp)

Связаться со мной:

Telegram - https://t.me/Novikovsep

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

1stbreak
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Верстка страницы категории товара на CMS Bitrix
FigmaNode.js
Всё сделал чётко и быстро! Спасибо!
Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
gabuev
Андрей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Верстка блока на сайте
Очень доволен. Исполнитель на связи. Делает качественно. Предлагает варианты улучшения внешнего вида, относительно макетов.
Андрей замечательный заказчик, с которым было крайне приятно работать, задачи всегда понятны, не пропадает, в общении вежлив, оплата в срок. Сотрудничеством остался доволен, поэтому крайне рекомендую Андрея другим исполнителям
Ответный отзыв
veniamin85
Вениамин 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Верстка блоков
Всем добрый день хочу сообщить что фрилансер Тимур один из самых лучшых програмистов спецеализируюшейся на веб-розработке) Сверстал все быстро адаптивно даже раньше качественый код все супер) Если вам нужен сайт лендинг, интернет-магазин, визитка и тд то обращайтесь только к нему) Всем всем рекомендую)!!!ф
Четкое ТЗ, всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв