Сделаю адаптивную вёрстку сайта
Сверстаю сайт, который будет хорошо выглядеть на разных видах устройств и в разных браузерах.
В работе использую:
-HTML5
-CSS3/SCSS
-JavaScript
-Сборщик GULP
-figma/Photoshop
-БЭМ
-Иконочный шрифт
Нужно для заказа:
-Макет(PSD или figma)
-ТЗ, чем подробнее вы опишите то, как должна выглядеть функциональность сайта, тем лучше будет конечный результат
По окончанию работы вы получите:
-Чистый код и его минифицированную версию(css/js)
-Все файлы с кодом одного формата, собранный в один(css/html)
-JavaScript разбит на два файла: скрипт и библиотеки(каждый файл имеет минифицированную версию)
-Все картинки имеют альтернативный формат(webp)
Связаться со мной:
Telegram - https://t.me/Novikovsep
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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- Адаптивная вёрстка сайта60 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта59 просмотров
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- Адаптивная вёрстка сайта на тему видеоигр148 просмотров
- Адаптивная вёрстка многостраничного сайта40 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта на тему ресторана47 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта43 просмотра
- Адаптивная вёрстка сайта в виде слайдера32 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
FigmaNode.js
Всё сделал чётко и быстро! Спасибо!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
$7
10 баллов
4 года назад
Очень доволен. Исполнитель на связи. Делает качественно. Предлагает варианты улучшения внешнего вида, относительно макетов.
Ответный отзыв
Андрей замечательный заказчик, с которым было крайне приятно работать, задачи всегда понятны, не пропадает, в общении вежлив, оплата в срок. Сотрудничеством остался доволен, поэтому крайне рекомендую Андрея другим исполнителям
$5
10 баллов
4 года назад
Всем добрый день хочу сообщить что фрилансер Тимур один из самых лучшых програмистов спецеализируюшейся на веб-розработке) Сверстал все быстро адаптивно даже раньше качественый код все супер) Если вам нужен сайт лендинг, интернет-магазин, визитка и тд то обращайтесь только к нему) Всем всем рекомендую)!!!ф
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству!