zhumabaev_islam

Только высокое качество и работа срок в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5.

Моя цель в работе с вами сделать всё с высоким качеством и получить от вас приятный отзыв.

В работе со мной вы экономите:

Нервы, так как при работе я буду на связи когда понадобится помощь.

Деньги, работая со мной вы сэкономите часть своих денег на другие ваши нужды.

Время, работа будет выполнена срок в срок, и у вас будет ещё время отдохнуть и насладиться выполненной работой.

Связь:

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.