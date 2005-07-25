zhumabaev_islam

Только высокое качество и работа срок в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5.
Моя цель в работе с вами сделать всё с высоким качеством и получить от вас приятный отзыв.
В работе со мной вы экономите:
- Нервы, так как при работе я буду на связи когда понадобится помощь.
- Деньги, работая со мной вы сэкономите часть своих денег на другие ваши нужды.
- Время, работа будет выполнена срок в срок, и у вас будет ещё время отдохнуть и насладиться выполненной работой.
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2FIslamZhum&cc_key=
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.