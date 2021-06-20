Сделать мобильную версию сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт65 заявок1543 просмотра

Нужно сделать мобильную версию сайта по макету.

Макет и ссылку на сайт и тз отправлю в лс кандидатам

4 года назад
alisher_alex
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