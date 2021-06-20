Есть проект где я сам не успею. Ищу того кто сможет предоставить качественное портфолио. Постоянно будет на связи. Сможет быстро и качественно выполнять работу.
Сделать мобильную версию сайта
Нужно сделать мобильную версию сайта по макету.
Макет и ссылку на сайт и тз отправлю в лс кандидатам
Заявки фрилансеров
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