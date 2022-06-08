Создание/доработка/переделка сайтов, верстка
Имею большой опыт в создании:
Адаптивной кроссбраузерной верстки,
Адаптации сайтов под мобильные устройства.
Главный приоритет для меня – это качество конечного результата.
Если возник вопрос обращайтесь, постараюсь на него ответить.
Всегда рад помочь!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Одностраничный сайт для интернет магазина77 просмотров
- Одностраничный сайт для интернет магазина68 просмотров
- Одностраничный сайт для интернет магазина68 просмотров
- Одностраничный сайт для интернет магазина76 просмотров
- Одностраничный сайт для интернет магазина39 просмотров
- Лендинг для инфо-бизнеса41 просмотр