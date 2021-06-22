Вёрстка лендинг

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Завершен1 заявка90 просмотров

Нужно сверстать лендинг по макету фигмы

https://disk.yandex.ru/d/sQUsKTf5Oz8ubg

https://disk.yandex.ru/d/yso3sYbE7eTRog

Figma
4 года назад
milanist
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kost_enikov
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$60
3 дня
Escrow
Работа вновь выполнена на отлично! Всё в срок, правки внесены на лету. Теперь будем работать на постоянной основе. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Как всегда все на высоте! Артур всегда на связи, моментальная оплата. Буду рад поработать снова!

Заявки фрилансеров

kost_enikov
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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