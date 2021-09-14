Создание удобного и качественного сайта - вот моя главная задача!

Всем привет, меня зовут Дмитрий и я верстальщик. За плечами опыт более года, несколько курсов по HTML/CSS и Java Script, а также довольные клиенты. Ежедневно работаю над повышением своей компетенции для улучшения качества работы.

Работая со мной, вы экономите:

Деньги - все правки по проекту абсолютно бесплатные.

Нервы - просьбы, пожелания и доработки по проекту выполняются быстро и без лишних споров.

Работа над сайтом начинается без предоплаты. Сам проект оплачивается частями, по мере продвижения работы.

В течении недели после передачи сайта, я бесплатно внесу правки по сайту, которые могли быть пропущены вовремя приема работы.

Оценка проекта, а также уточнение деталей.

Качественное и своевременное выполнение.

Проверка и внесение правок.

Передача проекта.

На данной бирже начал работать недавно, поэтому не имею большое количество отзывов, но в противовес этому предлагаю вам взглянуть на мое портфолио.