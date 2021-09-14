Dmitriy_Hultiaev

Дима Гультяев Dmitriy_Hultiaev

 
24 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание удобного и качественного сайта - вот моя главная задача!

Всем привет, меня зовут Дмитрий и я верстальщик. За плечами опыт более года, несколько курсов по HTML/CSS и Java Script, а также довольные клиенты. Ежедневно работаю над повышением своей компетенции для улучшения качества работы.

Работая со мной, вы экономите:

  • Деньги - все правки по проекту абсолютно бесплатные.
  • Нервы - просьбы, пожелания и доработки по проекту выполняются быстро и без лишних споров.
Гарантия на успешное выполнение проекта:

  • Работа над сайтом начинается без предоплаты. Сам проект оплачивается частями, по мере продвижения работы.
  • В течении недели после передачи сайта, я бесплатно внесу правки по сайту, которые могли быть пропущены вовремя приема работы.
Как выглядит процесс работы со мной:

  • Оценка проекта, а также уточнение деталей.
  • Качественное и своевременное выполнение.
  • Проверка и внесение правок.
  • Передача проекта.
На данной бирже начал работать недавно, поэтому не имею большое количество отзывов, но в противовес этому предлагаю вам взглянуть на мое портфолио.