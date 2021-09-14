Создание удобного и качественного сайта - вот моя главная задача!
Всем привет, меня зовут Дмитрий и я верстальщик. За плечами опыт более года, несколько курсов по HTML/CSS и Java Script, а также довольные клиенты. Ежедневно работаю над повышением своей компетенции для улучшения качества работы.
Работая со мной, вы экономите:
- Деньги - все правки по проекту абсолютно бесплатные.
- Нервы - просьбы, пожелания и доработки по проекту выполняются быстро и без лишних споров.
- Работа над сайтом начинается без предоплаты. Сам проект оплачивается частями, по мере продвижения работы.
- В течении недели после передачи сайта, я бесплатно внесу правки по сайту, которые могли быть пропущены вовремя приема работы.
- Оценка проекта, а также уточнение деталей.
- Качественное и своевременное выполнение.
- Проверка и внесение правок.
- Передача проекта.
Портфолио
- Верстка сайта для логистической компании57 просмотров
- Создание landing page для клининг компании58 просмотров
- Верстка landing page для маркетингового агентства47 просмотров