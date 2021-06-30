creasiteua

Front-end и Back-end Developer

Меня зовут Александр Мельниченко. Оказываю профессиональные услуги в срок и обеспечиваю лучшее качество работы. Я специализируюсь в следующих областях:

- Веб-разработка

- Создание лендингов

- Создание проектов электронной коммерции

- Создание сервисных сайтов

- Разработка с нуля

- Верстка проектов

- Обновление и оптимизация

- HTML, CSS и серверная часть

В частности, я использую CMS Wordpress, Opencart, Magento. Я использую как готовые темы, так и пишу с нуля.

Мои навыки:

- HTML, CSS, Javascript, Wordpress

- Опыт работы с Elementor, WP Bakery, Woocommerce

- Опыт работы с PHP, MySQL, XML, SCSS,

- Адаптивный веб-дизайн, работа с Figma и Adobe

- SEO, SMM

- Опыт работы с Google Search Console, Google Ads, Google Analytics, Facebook и Instagram.

- Сильные устные и письменные коммуникативные навыки

На рынке с 2016 года мои успехи:

- Создано более 50 сайтов

- Более 20 довольных клиентов

- Выпито более 1000 чашек кофе :)

Некоторые ссылки на мое портфолио и последний проект:

Мой последний проект: xtemos.com