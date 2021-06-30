creasiteua

Меня зовут Александр Мельниченко. Оказываю профессиональные услуги в срок и обеспечиваю лучшее качество работы. Я специализируюсь в следующих областях:
- Веб-разработка
- Создание лендингов
- Создание проектов электронной коммерции
- Создание сервисных сайтов
- Разработка с нуля
- Верстка проектов
- Обновление и оптимизация
- HTML, CSS и серверная часть
В частности, я использую CMS Wordpress, Opencart, Magento. Я использую как готовые темы, так и пишу с нуля.
Мои навыки:
- HTML, CSS, Javascript, Wordpress
- Опыт работы с Elementor, WP Bakery, Woocommerce
- Опыт работы с PHP, MySQL, XML, SCSS,
- Адаптивный веб-дизайн, работа с Figma и Adobe
- SEO, SMM
- Опыт работы с Google Search Console, Google Ads, Google Analytics, Facebook и Instagram.
- Сильные устные и письменные коммуникативные навыки
На рынке с 2016 года мои успехи:
- Создано более 50 сайтов
- Более 20 довольных клиентов
- Выпито более 1000 чашек кофе :)
Некоторые ссылки на мое портфолио и последний проект:
Мой последний проект: xtemos.com