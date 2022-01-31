Настроить на сайте функцию примерного расчета стоимости доставки товар

Задача: Сделать настройку на сайте расчет доставки (примерный) для товаров

Необходимо сделать настройку на сайте, чтобы отображалась примерная стоимость доставки по нескольким позициям (например, стоимость доставки для Почты России, СДЭК и т.п.) Вероятно, нужно привязать геомодуль к расчету. Этот расчет должен отображаться в карточке товара в корзине (с отметкой, что точный расчет вам объявит менеджер, когда свяжется с вами, и что сумма может измениться...)

Сайт старый, поэтому необходимо будет посмотреть (https://ranch.su)

Сайт работает на системе 1С БИТРИКС и на шаблоне Электросила

Стоимость и сроки: и сроки и стоимость – предлагайте

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Обязательные требования: Должен быть опыт работы с подобными задачами или хотя-бы хорошее понимание, как это можно сделать