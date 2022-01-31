Доработка интернет-магазина. Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок736 просмотров
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Действующий интернет-магазин на Opencart. 

Необходимо довести до ума, устранить замечания.

1. Калькулятор доставок (почта, сдек, боксбери), автоматическое создание накладных и рассылка треков. 

2. Подписка на рассылку новостей и скидка на первый заказ. 

3. Поле промокод. 

4. Уведомление о поступлении нужного товара. 

5. Фильтр на сайте по размеру/наличию и тд

6. Возможность добавлять в «Избранное»

7. Рассылка о подтверждении оплаты и статусе заказа. 

8. Добавить несколько товаров (5-7 шт) 

9. Доработка корзины (не показывает цвет/размер/количество).

OpenCart
2 года назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
15 дней назад
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