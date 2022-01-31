Доработка интернет-магазина. Opencart

Здравствуйте! Требуется специалист по программированию и верстке сайта на Joomla. Работы много и вся она интересная. Сайт - коммерческий интернет-магазин (JoomShoping). Работы следующего характера: программирование компонентов и визуальная верстка страниц. Сайт с адаптивной версткой. Будем править как десктоп версию, так и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Действующий интернет-магазин на Opencart.
Необходимо довести до ума, устранить замечания.
1. Калькулятор доставок (почта, сдек, боксбери), автоматическое создание накладных и рассылка треков.
2. Подписка на рассылку новостей и скидка на первый заказ.
3. Поле промокод.
4. Уведомление о поступлении нужного товара.
5. Фильтр на сайте по размеру/наличию и тд
6. Возможность добавлять в «Избранное»
7. Рассылка о подтверждении оплаты и статусе заказа.
8. Добавить несколько товаров (5-7 шт)
9. Доработка корзины (не показывает цвет/размер/количество).
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