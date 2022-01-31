Программист на Opencart

Здравствуйте, задача стоит такая, есть сайт на опенкарте и у него есть ошибка внутри из-за которой не получается нормально настроить передачу данных с гугл эдс в гугл аналитику. Необходимо найти ошибку исправить. Результатом работы должно стать ...