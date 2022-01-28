Выполнить задачи на сайте интернет-магазина.

$50
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки893 просмотра
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Необходимо выполнить перечень задач. Все картинки-примеры во вкладке:

1. Вывести подкатегории на страницах категорий. Заходя на любую категорию товаров, человек видит все

товары и может перейти на интересующую подкатегорию. Отображение ссылок на

подкатегории находится над товарами, как на картинке.

2. В шаблоне магазина встроен значок лупы для поиска по сайту. Но данная лупа не позволяет искать

товар. Она не выполняет свои функции, только путает клиентов. Для поиска

установлен плагин FiboSearch - AJAX Search for WooCommerce. Необходимо скрыть лупу. Вместо лупы вывести строку поиска на все страницы каталога магазина под шапкой как на

картинке

3. Сделать надпись: «В наличии» зеленым цветом

4. Переименовать кнопку «В корзину» на кнопку «Купить» под товарами, которые в наличии, и добавить подпись «В наличии»/ «нет в наличии»

как на картинке. Цены сделать темным и жирным шрифтом.

5. Отобразить метки товаров «Новинка, Акция, Топ продаж». Ранее они показывались, сейчас не показываются. Новинка

голубым цветом, Хит зеленым, Акция красным.

6. Добавить на все, товары которые стоят выше 1500 грн уведомление о бесплатной доставке как на картинке

2 года назад
Eldvorchuk
Элина 
36 летУкраина
2 года в сервисе
Была
год назад
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