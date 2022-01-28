Доработка (исправление) интернет-магазина на Битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки686 просмотров
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Интернет-магазин на Битрикс (Старт с модулем "Киоск"), версия старая, 12.5.4, SKU 12+ тыс. detali15.ru

Задачи:

1. Для всех заказов с сайта в корзине отображать скидку 5% + отправлять верную цену со скидкой в CRM/почту/СМС. Сейас скидка отображается, но в казаз уходит полня стоиомсть без скидки.

2. Для всех листингов (страницы категорий товаров и фильтры) добавить колонку с наличем товара (отображать то же, что отображается на карточке, т.е. все данные в БД есть)

Это только часть задач.

2 года назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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