Доработка (исправление) интернет-магазина на Битрикс

Интернет-магазин на Битрикс (Старт с модулем "Киоск"), версия старая, 12.5.4, SKU 12+ тыс. detali15.ru

Задачи:

1. Для всех заказов с сайта в корзине отображать скидку 5% + отправлять верную цену со скидкой в CRM/почту/СМС. Сейас скидка отображается, но в казаз уходит полня стоиомсть без скидки.

2. Для всех листингов (страницы категорий товаров и фильтры) добавить колонку с наличем товара (отображать то же, что отображается на карточке, т.е. все данные в БД есть)

Это только часть задач.