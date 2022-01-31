Нужно создать сайт для розничных покупателей и известности бренда.Краткое описание ниже. Подробное ТЗ обсуждается с исполнителем. Пишите, присылайте портфолио!Стоимость обсуждается.Назначение сайта в 2 функциях: носить информационный характер и продавать. • Для наивысшего сервиса по консультациям, обмену, возврату, оставления отзывов покупателей. • Для включение клиента в будущем созданную автоворонку продаж (через мессенджеры, пуш уведомления, смс, емейл письма). • Описание товара со всеми его преимуществами и характеристиками при помощи визуального и смыслового наполнения через RIch Content, 1 и более видео обзор, 10 и более фотографий, фото 360, 3D модель.Самая главная цель сайта - завоевание доверия пользователя к бренду, чтобы клиент возвращался снова и снова.Функционал:Возможность купить представлена в 2х функциях: 1. Покупка через сторонний ресурс. Кнопка «Где купить» со ссылкой на карточку товара в другие магазины (например: wildberries, ozon, market yandex, aliexpress, dns shop и т. д.) 2. Покупка напрямую через сайт, кнопка «Купить», выбор способа доставки и оплаты. С личным кабинетом пользователя с корзиной, историей заказов, индивидуальных предложений.В обоих случаях присутствует функционал допродаж (предложение дополнительных товаров) при переходе на сторонний магазин или перед оформлением заказа напрямую.Гибкость функционала должна включать в себя возможность использовать одну или несколько функций сверху одновременно.Т.е. можно заказать только через другой магазин или можно заказать напрямую на сайте и через другой магазин.Сайт должен быть гибким для дополнения его функционала.Нужна база данных для управления товарами на сайте.Подключение метрик аналитики facebook, яндекс метрика, тик ток, гугл и т.д.Подключение сторонних срм.Продукция: 1. аксессуары для электроники 2. косметика 3. товары для дома и кухни 4. электроника 5. И прочееЧто такое Rich Content: 1. https://market.yandex.ru/product--smartfon-samsung-galaxy-s10-8-128gb/382678003?text=Samsung%20Galaxy%20S10&cpa=1 2. https://www.apple.com/iphone-13-pro/