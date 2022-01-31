Исправить ошибку 403 на сайте OpenCart

нужно создать не сложный сайт как в этом примере: https://damdam.co/ 1 в 1 / только блоки некоторые не нужны и в целом ровнее сделать нужно сделать два таких сайта для двух моих клиентов Сразу пишите в телеграм @cocoquali Заказ будет / ...