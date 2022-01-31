Создать интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт15 заявок642 просмотра
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Необходимо создать сайт с интернет-магазином на bitrix.

Ключевые сервисы - подбор товаров через фильтр и личный кабинет с возможностью оформления заказа и историей заказов и документов.

2 года назад
Tolstushka74
Ирина 
38 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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