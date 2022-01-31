Простой интернет-магазин на Joomla

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки616 просмотров
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Простой интернет-магазина на joomla, шаблон можете подобрать сами, что нибудь современное в черно серый тонах, с красивой анимацией. Товар - стейки из мраморной говядины, по свойствам: вес, цена, дата, часть, мраморность

Joomla
2 года назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
19 часов назад
Выбранный исполнитель
tarasovweb
26 летСША
3 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 года назад
$150
1 день
RUBWMZ
Не дождался последних правок, хотелось поскорее написать благодарность, как всегда максимально качественно и оперативно, буквально через час я уже добавлял товары, пускай шаблон прост, но список необходимого функционала более чем полноценен. Илья, спасибо, это супер комфортное сотрудничество!
Благодарю Бориса за вновь оказанное доверие. Рекомендую, как заказчика. Компетентен и ответственен. 👌🏻
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