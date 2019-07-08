Программные правки на сайте OpenCart

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Закрыт4 заявки558 просмотров

Необходимо сделать программную часть по реализации функционала, задуманного дизайнером. Фронт-енд сделан. нужно сделать бек-енд. В целом - сделать правильно расположенные блоки, возможность редактирования фото- и текстового контента и админки.

Реализовать возможность оплаты онлайн (интеркасса), возможность мгновенной рассрочки и оплаты частями от Монобанк и ПриватБанк.

Доработать выгрузку для Розетка

Opencart
6 лет назад
bcool_mcc
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров