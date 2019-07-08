Доброго времени суток Есть сайт на shop script 7 Нужно чтобы при заходе в корзину ,за посетителем фиксировалось время и шел счетчик обратного отсчета При этом в корзину ...
Программные правки на сайте OpenCart
Необходимо сделать программную часть по реализации функционала, задуманного дизайнером. Фронт-енд сделан. нужно сделать бек-енд. В целом - сделать правильно расположенные блоки, возможность редактирования фото- и текстового контента и админки.
Реализовать возможность оплаты онлайн (интеркасса), возможность мгновенной рассрочки и оплаты частями от Монобанк и ПриватБанк.
Доработать выгрузку для Розетка
Заявки фрилансеров
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