Доброго времени суток Есть сайт на shop script 7 Нужно чтобы при заходе в корзину ,за посетителем фиксировалось время и шел счетчик обратного отсчета При этом в корзину ...
Подключить эквайринг Сбербанка / Яндекс.кассы / PayPal на сайт
Сайт на простейшей CMS (без бд, файлы php), http.
пример интернет-магзина: http://f0178811.xsph.ru/
+ есть простые информационные сайты на ней же (без каталога), - нужно интегрировать Приём Платежей.
От Вас рассмотреть и оценить стоимость задач по отдельности:
1) модернизация cms и перевод на https, если это необходимо - ?
2) подключение сбербанка - ?
3) подключение яндекс.кассы - ?
4) подключение приёма платежей PayPal -?
У исполнителя должен быть хороший php опыт работы с разными cms и платежными шлюзами.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется 5 млн. товаров для интернет-магазина. Отдельно имеется каталог на 4 тыс. категорий. Необходимо распределить товары по категориям. В заявке указать способ реализации, стоимость и сроки.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет. Есть сайт , сделан на modx. Сейчас он из себя представляет информационный сайт с элементом конструктора, где пользователь может собрать продукт по определенным параметрам и предполагается, что может его заказать, т.е. какое-то ...Закрыт6 лет назад
Необходимо сделать программную часть по реализации функционала, задуманного дизайнером. Фронт-енд сделан. нужно сделать бек-енд. В целом - сделать правильно расположенные блоки, возможность редактирования фото- и текстового контента и админки. Реализовать возможность оплаты онлайн (интеркасса), ...Закрыт6 лет назад
Для нашей компании был разработан модуль для CMS OpenCart выполнявший импорт товаров и их описаний через наш API. Некоторое время назад, мы начали получать сообщения от пользователей о том, что модуль не работает. Все контакты ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть магазин на opencart: компания занимается полиграфией, идея чтобы человек загружал свои фото и отправлял на печать выбирая формат печати: магнитик, фото и тд. Загружаются фото с помощью uploadcare (это реализовано) требуется ...Закрыт6 лет назад
Требуется доработать шаблон интернет магазина o p t o m .s с t .b y , л ибо сверстать новый. Используется cms webasyst , тех. задание в личной перепискеИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад
- На сайте запущено Демо купленного шаблона (Шаблон - https://antive.famithemes.com/), то есть стоят все плагины и настройки темы, но так же там все страницы, товары и посты из Демо. - Нужно настроить шаблон и ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать меню сайта на OpenCart версии 3.0.2.0 Подробности при перепискеИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $30
Необходимо переделать корзину(vponepagecheckout) для интернет магазина. prntscr.com/oaopop https://www.brevimanu.moscow/ https://www.dropbox.com/s/09h855dfkn9sv6c/vponepagecheckout.zip?dl=0Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад