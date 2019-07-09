Подключить эквайринг Сбербанка / Яндекс.кассы / PayPal на сайт

Сайт на простейшей CMS (без бд, файлы php), http.

пример интернет-магзина: http://f0178811.xsph.ru/

+ есть простые информационные сайты на ней же (без каталога), - нужно интегрировать Приём Платежей.

От Вас рассмотреть и оценить стоимость задач по отдельности:

1) модернизация cms и перевод на https, если это необходимо - ?

2) подключение сбербанка - ?

3) подключение яндекс.кассы - ?

4) подключение приёма платежей PayPal -?

У исполнителя должен быть хороший php опыт работы с разными cms и платежными шлюзами.