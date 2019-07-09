Подключить эквайринг Сбербанка / Яндекс.кассы / PayPal на сайт

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Сайт на простейшей CMS (без бд, файлы php), http. 

пример интернет-магзина: http://f0178811.xsph.ru/ 

+ есть простые информационные сайты на ней же (без каталога), - нужно интегрировать Приём Платежей.

От Вас рассмотреть и оценить стоимость задач по отдельности:

1) модернизация cms и перевод на https, если это необходимо - ?

2) подключение сбербанка - ?

3) подключение яндекс.кассы - ? 

4) подключение приёма платежей PayPal -?

У исполнителя должен быть хороший php опыт работы с разными cms и платежными шлюзами.

PHP
6 лет назад
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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