Интернет магазин на Joomla (верстка уже есть)

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Закрыт4 заявки318 просмотров

Привет.   

Есть сайт , сделан на modx.   

Сейчас он из себя представляет информационный сайт с элементом конструктора, где пользователь может собрать продукт по определенным параметрам и предполагается, что может его заказать, т.е. какое-то подобие инет-магазина. Но по факту ничего такого не происходит. Неполный сформированный заказ приходит на почту пользователю. На этом все. Нет стандартных опций для инет-магазина и т.д. Фактически нужно сделать интернет магазин. Полное ТЗ могу выслать по запросу. Но чтобы примерно понимать сложность и объем, то магазин будет условно состоять из двух групп: стандартные (где у товара можно поменять только кол-во) и конструктора (здесь пользователь формирует сам себе товар). Данная опция частично реализована, т.е. считает и выдает результаты правильно.   

Сам сайт сделан на modx. Конструктор самописный. Полагаю, что можно взять код/алгоритм и переписать для Joomla или сделать такую-же структуру и логику.   

Но к написанному коду (кстати, строки закомментированы) нужно внести дополнения, т.к. появились новые параметры для конструктора. Есть вариант использовать две мускул базы. Также нужен скрипт для искажения загружаемой картинки. Можно конечно в фотошопе сделать, но это долго. Все остальное достаточно стандартно, хотя что-то опять-же надо будет писать на Jquery, например изменение цвета стен. Верстка есть. 

Сейчас на сайте два варианта конструктора  

В присоединенной картинке виден новый дизайн   

Также дополнительно были куплены разные плагины  

Без предоплат. Делаете на своем сервере, показываете работу, оплачиваю выполненное.  

Расширенное ТЗ и верстка в аттаче 

JoomlajQueryMODX
6 лет назад
Tyroper
Гриша 
53 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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