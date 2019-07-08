Доброго времени суток Есть сайт на shop script 7 Нужно чтобы при заходе в корзину ,за посетителем фиксировалось время и шел счетчик обратного отсчета При этом в корзину ...
Интернет магазин на Joomla (верстка уже есть)
Привет.
Есть сайт , сделан на modx.
Сейчас он из себя представляет информационный сайт с элементом конструктора, где пользователь может собрать продукт по определенным параметрам и предполагается, что может его заказать, т.е. какое-то подобие инет-магазина. Но по факту ничего такого не происходит. Неполный сформированный заказ приходит на почту пользователю. На этом все. Нет стандартных опций для инет-магазина и т.д. Фактически нужно сделать интернет магазин. Полное ТЗ могу выслать по запросу. Но чтобы примерно понимать сложность и объем, то магазин будет условно состоять из двух групп: стандартные (где у товара можно поменять только кол-во) и конструктора (здесь пользователь формирует сам себе товар). Данная опция частично реализована, т.е. считает и выдает результаты правильно.
Сам сайт сделан на modx. Конструктор самописный. Полагаю, что можно взять код/алгоритм и переписать для Joomla или сделать такую-же структуру и логику.
Но к написанному коду (кстати, строки закомментированы) нужно внести дополнения, т.к. появились новые параметры для конструктора. Есть вариант использовать две мускул базы. Также нужен скрипт для искажения загружаемой картинки. Можно конечно в фотошопе сделать, но это долго. Все остальное достаточно стандартно, хотя что-то опять-же надо будет писать на Jquery, например изменение цвета стен. Верстка есть.
Сейчас на сайте два варианта конструктора
В присоединенной картинке виден новый дизайн
Также дополнительно были куплены разные плагины
Без предоплат. Делаете на своем сервере, показываете работу, оплачиваю выполненное.
Расширенное ТЗ и верстка в аттаче
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