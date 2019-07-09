Решить проблему с оформлением заказа Joomshopping

На сайте периодически возникают проблемы с оформлением заказа (joomla 2.5.24).

То клиент не может положить товар в корзину, то не может завершить заказ из-за того, что зацикливается на одном шаге корзины, т.е. нажимает следующий шаг, а остается на прежнем, то не может попасть в личный кабинет (при нажатии остается на прежней странице).

Иногда клиенты логинятся, складывают товары в корзину, жмут "В корзину" - появляется сообщение "Ваша корзина пуста" и как будто бы клиент не залогинен, при возврате в каталог, видно, что человек залогинен и в корзине товары.

Ошибки плавающие, у одного клиента может быть все в порядке, а другой не может сделать заказ. Видео с ошибками можно посмотреть по ссылкам:

https://yadi.sk/i/HmLPeUNAfG4DDA

https://yadi.sk/i/gLW6jQlTaZPVnQ