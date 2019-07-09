Сверстать и заполнить моб. версию сайта,внести поправки Сделать правильную переадресация с мобильных устройств.
Верстка крупного проекта
Требуется большой опыт верстки. Нужно сделать верстку порядка 50 отдельных страниц и модальных окон. Модальные окна простые, а остальные страницы сложные + есть повторяющиеся элементы, но в разных проектах.
Требуемые навыки:
HTML
CSS/LESS
JS (jQuery)
SVG
Git
Galp
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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