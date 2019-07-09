Верстка крупного проекта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка260 просмотров

Требуется большой опыт верстки. Нужно сделать верстку порядка 50 отдельных страниц и модальных окон. Модальные окна простые, а остальные страницы сложные + есть повторяющиеся элементы, но в разных проектах. 

Требуемые навыки:

HTML

CSS/LESS

JS (jQuery)

SVG

Git

Galp

CSSGitHTMLJavaScriptjQuery
6 лет назад
zlobin_nikolay
Николай 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

VladKaida
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$1000
30 дней
Escrow
Влад работает быстро и качественно. При этом не просто берет и исполняет задание, а дает свои рекомендации по улучшению. Внимателен к деталям, приятен в общении. Буду продолжать с ним работать.
Николай, отличный заказчик. Все на высшем уровне: Коммуникация, Постановка задачи, Оплата. Всем рекомендую данного заказчика. Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

VladKaida
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад