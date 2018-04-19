Доработка корпоративного сайта

$180
HTML-версткаЗавершен2 заявки132 просмотра
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Внесение правок на корпоративный лендинг: 

1. Редактирование размеров текстовых блоков

2. Размещение дополнительных блоков с фотографиями оборудования

3. Добавление заголовков и дополнительных полей

4. Размещение на сайте логотипов клиентов

5. Создание дополнительных элементов дизайна

7. Создание динамических слайдеров

6 лет назад
ITSRB
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
romchyk16
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
6 лет назад
$180
5 дней
Работы сделаны быстро, диалог по существу, задачи выполнены в полном объеме. С коммуникациями проблем не было.
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
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