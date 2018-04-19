Доработка корпоративного сайта

Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем +написание скриптов +работа в основном с фото слайдами их сворачивание, перетаскивание, пролистывания и т.д. +добавление анимации(много анимации) + верстка адаптивная. ТЗ прикреплю к личному ...
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Внесение правок на корпоративный лендинг:
1. Редактирование размеров текстовых блоков
2. Размещение дополнительных блоков с фотографиями оборудования
3. Добавление заголовков и дополнительных полей
4. Размещение на сайте логотипов клиентов
5. Создание дополнительных элементов дизайна
7. Создание динамических слайдеров
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