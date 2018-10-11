Сверстать и натянуть на WP или другой двиг

Вот дизайн лендинга: [url=https://yadi.sk/i/i-i2JATxrDkiZ]https://freelance.discount/lot/maket-landing-page-gruzoperevozki_5143.html[/url] Требования к верстке: 1. Кроссбраузерная верстка 2. Валидный код по всем стандартам 3. Сверстанный сайт должен выглядеть в точности, как на psd макетах!Все элементы должны быть спозиционированы по макету, с соблюдением всех размеров и отступов! Сами ...