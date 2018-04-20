Необходимо доработать первый экран Landing Page

Задача из 2 частей.

Вот сайт:

http://criptoprofi.ru

Вот его psd-дизайн:

https://yadi.sk/i/VyybQH6K3SBWSn

Необходимо внести правки в первый экран.

Не знаю за каким чертом, но предыдущий исполнитель сделал на первом

экране вот эти элементы картинками: https://joxi.ru/Vrw9pYytKxZyG2

Необходимо, чтобы как раз календари были графикой, а цифры были текстом.

А также согласно PSD-макету под листочками также были указаны месяцы.

Вторая часть:

Когда это будет готово, необходимо вместо текста вставить скрипт смены дат.

То есть, чтобы вместо первого числа была сегодняшняя дата, а после второго – завтрашняя.

Скрипты можно выдернуть отсюда:

https://cryptobusiness.pro/crypto