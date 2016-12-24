Ucoz плагин для приема платежей напрямую

Необходимо, чтобы с моего магазина на ucoz-e была возможность проводить оплату взаимодействуя с моими кошельками (яндекс деньги(+оплата с использованием банковских карт)/web money) напрямую. Т.е. человек на странице оформления заказа выбирает способ оплаты и доставки, заполняет свои данные для доставки и отправляет форму, его перекидывает сразу на страницу моего кошелька в ЯД выставляя нужную сумму, если человек производит оплату, то он попадает на страницу thank you page, мне и ему на почту еще приходят уведомления.

Скрипт будет использоваться на сайте shadberry.ru для получения денежных средств от покупателей минуя средства системы ucoz (подключение способов оплаты для ИП и юр. лиц.).