На сервере установлен postfix - работает исправно со всеми правильными заголовками. НО в последнее время стал рассылаться спам через почтовик в огромных количествах - незнаю взломали или нет или очередной нанятый программист поставил шелл ...
Python программист для нескольких задач
Есть CRM система, написанная на Python. Необходимо реализовать несколько задач на ней
Задачи не сложные
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт, который будет выступать мостиком, между Skype и нашей системой тикетов (Planfix) двустороннем порядке. То есть если кто то пишет в скайп - это должно уходить в задачу Planfix, если мы отвечаем - ответ должен ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $1
Нужно установить скрипт на хостинг, с меня бесплатная копия скрипта + отличный отзыв.Закрыт8 лет назад
встроен парсер в cms DLE. После последних обновлений DLE парсер новостей из ВК - перестал работать. принцип действия парсера: парсит новости из группы вк и формирует новость на сайте.Закрыт8 лет назад
Сайт написан на Zen Cart При добавлении любой страницы сайта сюда pr-cy.ru/simulator/анализатор выдаёт что не видит контент сайта. При создании страницы в ручном режиме и копировании туда кода этой же страницы взятой с файервокса робот ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $150
Необходимо написать копию мониторинга игровых серверов CS 1.6 добавив в него необходимый функционал, а так же натянуть (оптимизировать под написанный мониторинг) уже имеющийся свёрстанный дизайн. Ссылка на мониторинг: _tinyurl.com/q3rwoop В данный момент мониторинг ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $3
Приветствую! Требуется мелкая доработка плагина Table of Contents Plus. Нужно убрать лишние теги span, которые он создает для якорей в заголовках. Нужно перенести это якорь в сам тег заголовка. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Будет 1 страница, она содержит 3 колонки с данными клиентов и внизу кнопка "выплата" (стандартный скрипт прилагаю). Колонки: ФИО (берется с БД)Кошелек Perfect Money (берется с БД)Сумма платежа (берется с БД).Ну и кнопка "выплаты". ...Закрыт8 лет назад
- $250
Добрый день! Нужно сделать модуль для установки на сайт отеля. Модуль представляет собой всплывающую форму (поверх сайта отеля), по типу "мастера", имеющего несколько шагов: 1) Выбор периода (с даты, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходим специалист по mod_rewrite для настройки следующих редиректов в файле .htaccess: Добавление слэша в конце страниц. пример /ulr —> /url/Вырезание /index.php/ из ссылокНастроить директивы нужно так, чтобы был один редирект, а не 5, поэтому если вы не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад