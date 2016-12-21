Нужен сайт по типу creativemarket.com, что бы мы могли свободно продавать через него свои работы по всему миру ну и не только свои( мы это студия графического дизайна). Подаю повторно так как в прошлый раз исполнитель Анатолий ...
Доработать парсер с VK в DLE
встроен парсер в cms DLE. После последних обновлений DLE парсер новостей из ВК - перестал работать.
принцип действия парсера: парсит новости из группы вк и формирует новость на сайте.
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