Разработать сайт под ключ

Нужен сайт по типу creativemarket.com, что бы мы могли свободно продавать через него свои работы по всему миру ну и не только свои( мы это студия графического дизайна). Подаю повторно так как в прошлый раз исполнитель Анатолий Заика (Glyanec) был выбран по принципу земляка из моего города Винница Украина в результате я потерял круглую сумму и имею нервный срыв. Работаю с предоплатой но по простому и понятному договору.