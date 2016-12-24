на форму обратной связи - чтобы отсечь спамеров бюджет минимальный
Разработать сайт под ключ
Нужен сайт по типу creativemarket.com, что бы мы могли свободно продавать через него свои работы по всему миру ну и не только свои( мы это студия графического дизайна). Подаю повторно так как в прошлый раз исполнитель Анатолий Заика (Glyanec) был выбран по принципу земляка из моего города Винница Украина в результате я потерял круглую сумму и имею нервный срыв. Работаю с предоплатой но по простому и понятному договору.
Заявки фрилансеров
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