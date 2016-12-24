Разработать сайт под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка449 просмотров

Нужен сайт по типу creativemarket.com, что бы мы могли свободно продавать через него свои работы по всему миру ну и не только свои( мы это студия графического дизайна). Подаю повторно так как в прошлый раз исполнитель Анатолий Заика (Glyanec) был выбран по принципу земляка из моего города Винница Украина в результате я потерял круглую сумму и имею нервный срыв. Работаю с предоплатой но по простому и понятному договору. 

8 лет назад
nenondra
49 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров