Создать IFRAME с передачей PHP параметров для демо страницы

ПРОЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ! Спамные заявки не рассматриваются. Создать демо-фрейм http://theprocess.biz/ - при наведении на тумбу, кликаем Live Demo линк.

Требуется чтобы сверху демки шел демо фрейм как тут http://demo.themefuse.com/?theme=voyage Скопировать стилистику фрейма и внести некоторые исправления в логику фрейма:

1) все элементы фрейма должны разполагаться в ширину грида bootstrap. И ширина должна меняться в зависимости от ширины браузера пользователя.

2) Данные такие как ссылки, имя файла и т.д. будет либо браться из CSV файла, либо передаваться с предыдущей страницы. На ваше усмотрение чтобы работало максимально быстро.

3) Порядок элементов слева направо:

-Лого

-Выпадающее меню с разными именами демок. Когда пользователь тыкает на демку, то страница выбранной демки должна отображаться во фрейме снизу. Для отсеивания спамеров в проекте первым словом поставьте слово программирование.

-Тип просмотра (desktop, tablet, phone). При выборе, должен меняться вид демки, как тут

-Кнопка View Details (линк на внешнюю страницу)

-Кнопка Buy Now (линк на внешнюю страницу)

-Справа в углу должна быть ссылка “X Remore This Frame” типа того как реализованно тут -http://preview.themeforest.net/item/x-the-theme/full_screen_preview/5871901