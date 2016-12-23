Простой сайт с каталогом продукции на редакции Старт. Уже установлен, как и шаблон. Есть прототип в axure, цветовая гамма для шаблона. https://goo.gl/gJbkz6 Шаблон http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/itees.siteffc/ Опыт работы и живые проекты на ...
Создать IFRAME с передачей PHP параметров для демо страницы
ПРОЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ! Спамные заявки не рассматриваются. Создать демо-фрейм http://theprocess.biz/ - при наведении на тумбу, кликаем Live Demo линк.
Требуется чтобы сверху демки шел демо фрейм как тут http://demo.themefuse.com/?theme=voyage Скопировать стилистику фрейма и внести некоторые исправления в логику фрейма:
1) все элементы фрейма должны разполагаться в ширину грида bootstrap. И ширина должна меняться в зависимости от ширины браузера пользователя.
2) Данные такие как ссылки, имя файла и т.д. будет либо браться из CSV файла, либо передаваться с предыдущей страницы. На ваше усмотрение чтобы работало максимально быстро.
3) Порядок элементов слева направо:
-Лого
-Выпадающее меню с разными именами демок. Когда пользователь тыкает на демку, то страница выбранной демки должна отображаться во фрейме снизу. Для отсеивания спамеров в проекте первым словом поставьте слово программирование.
-Тип просмотра (desktop, tablet, phone). При выборе, должен меняться вид демки, как тут
-Кнопка View Details (линк на внешнюю страницу)
-Кнопка Buy Now (линк на внешнюю страницу)
-Справа в углу должна быть ссылка “X Remore This Frame” типа того как реализованно тут -http://preview.themeforest.net/item/x-the-theme/full_screen_preview/5871901
Заявки фрилансеров
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