Проблема с фильтром Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Здравствуйте!

При большом количестве товаров и атрибутом возникают проблемы с фильтрацией в магазине Opencart.

Кто уже сталкивался с чем то подобным или имеет большой опыт работы с Opencart?

Opencart
8 лет назад
spk_art
Ирина 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

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