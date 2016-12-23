Настроить SMS информирование

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Здравствуйте! Есть магазин на Opencart 1,5. Нужно настроить SMS информиирование.

SMS должно приходить при оформлении заказа и при смене статуса заказа!

Пробовали уже настраивать но SMS раз приходят, 2 не приходят. Или приходят через сутки после оформления заказа.

SMS должны нормально доходить.

У кого есть успешный опыт реализации подобной задачи?

Напишите пожалуйств ориентировочную стоимость.

Opencart
8 лет назад
spk_art
Ирина 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

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