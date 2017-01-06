Парсинг+адаптив

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Завершен3 заявки139 просмотров

Необходимо передрать верстку страницы www.hyundai.ru/GenesisNew 

В файлах html, css, js ничего лишнего быть не должно, только то что относится к странице! Тупой копи паст не пойдет! 

На сайте картинки, скрипты, css находятся в папке media. Надо их разложить по обычным папкам /img/, /css/, /js/ 

Скрипты все учесть! Прошу, ознакомиться внимательнее! 

Добавить адаптив-респонсив (на текущем сайте ее нет), от себя. 

Сложные скрипты при разрешении менее 800px можно выкинуть! 

Шапку prntscr.com/djr6vs и футер prntscr.com/djr73v вставить картинкой (верстать не надо)!

CSSHTMLJavaScript
8 лет назад
Weborob-IT
Владислав 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

__jack
Гехам 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель. Всегда на связи и выполняет всю работу качественно и в сроки.
Задача была поставлена четко, все необходимые материалы предоставлены, заказчик всегда был на связи, Рекомендую!

Заявки фрилансеров

__jack
Гехам 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад