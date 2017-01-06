Парсинг+адаптив

Необходимо передрать верстку страницы www.hyundai.ru/GenesisNew

В файлах html, css, js ничего лишнего быть не должно, только то что относится к странице! Тупой копи паст не пойдет!

На сайте картинки, скрипты, css находятся в папке media. Надо их разложить по обычным папкам /img/, /css/, /js/

Скрипты все учесть! Прошу, ознакомиться внимательнее!

Добавить адаптив-респонсив (на текущем сайте ее нет), от себя.

Сложные скрипты при разрешении менее 800px можно выкинуть!

Шапку prntscr.com/djr6vs и футер prntscr.com/djr73v вставить картинкой (верстать не надо)!