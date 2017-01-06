Здравствуйте, предыдущийисполнитель не справился с задачей. Нужно довести скрипт до ума. Тут можно посмотреть что уже сделанно theprocess.biz/ Что нужно доделать: 1) JS уже написан чтобы переключались фильтры, но где-то ...
Парсинг+адаптив
Необходимо передрать верстку страницы www.hyundai.ru/GenesisNew
В файлах html, css, js ничего лишнего быть не должно, только то что относится к странице! Тупой копи паст не пойдет!
На сайте картинки, скрипты, css находятся в папке media. Надо их разложить по обычным папкам /img/, /css/, /js/
Скрипты все учесть! Прошу, ознакомиться внимательнее!
Добавить адаптив-респонсив (на текущем сайте ее нет), от себя.
Сложные скрипты при разрешении менее 800px можно выкинуть!
Шапку prntscr.com/djr6vs и футер prntscr.com/djr73v вставить картинкой (верстать не надо)!
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