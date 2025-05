Подключить скрипт к файлам

Мне нужно подключить вот этот скрипт увеличения фото к моим файлам сами файлы прикрепил помогите кто может ?

Zoom-галерея

это JS

$(document).ready(function() {

$('.zoom-gallery').magnificPopup({

delegate: 'a',

type: 'image',

closeOnContentClick: false,

closeBtnInside: false,

mainClass: 'mfp-with-zoom mfp-img-mobile',

image: {

verticalFit: true,

titleSrc: function(item) {

return item.el.attr('title') + ' · image source';

}

},

gallery: {

enabled: true

},

zoom: {

enabled: true,

duration: 300, // don't foget to change the duration also in CSS

opener: function(element) {

return element.find('img');

}

}

});

});

это HTML

farm4.staticflickr.com/37..." data-source="500px.co m/photo/32736307" title="В синий" style="width:193px;height:125px;">

farm4.staticflickr.com/37..." width="193" height="125">

farm3.staticflickr.com/28..." data-source="500px.co m/photo/32554131" title="Light Sabre" style="width:82px;height:125px;">

farm3.staticflickr.com/28..." width="82px" height="125">

это CSS

.image-source-link {

color: #98C3D1;

}

.mfp-with-zoom .mfp-container,

.mfp-with-zoom.mfp-bg {

opacity: 0;

-webkit-backface-visibility: hidden;

/* ideally, transition speed should match zoom duration */

-webkit-transition: all 0.3s ease-out;

-moz-transition: all 0.3s ease-out;

-o-transition: all 0.3s ease-out;

transition: all 0.3s ease-out;

}

.mfp-with-zoom.mfp-ready .mfp-container {

opacity: 1;

}

.mfp-with-zoom.mfp-ready.mfp-bg {

opacity: 0.8;

}

.mfp-with-zoom.mfp-removing .mfp-container,

.mfp-with-zoom.mfp-removing.mfp-bg {

opacity: 0;

}