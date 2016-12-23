Простой сайт с каталогом продукции на редакции Старт. Уже установлен, как и шаблон. Есть прототип в axure, цветовая гамма для шаблона. https://goo.gl/gJbkz6 Шаблон http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/itees.siteffc/ Опыт работы и живые проекты на ...
Подключить скрипт к файлам
Мне нужно подключить вот этот скрипт увеличения фото к моим файлам сами файлы прикрепил помогите кто может ?
Zoom-галерея
это JS
$(document).ready(function() {
$('.zoom-gallery').magnificPopup({
delegate: 'a',
type: 'image',
closeOnContentClick: false,
closeBtnInside: false,
mainClass: 'mfp-with-zoom mfp-img-mobile',
image: {
verticalFit: true,
titleSrc: function(item) {
return item.el.attr('title') + ' · image source';
}
},
gallery: {
enabled: true
},
zoom: {
enabled: true,
duration: 300, // don't foget to change the duration also in CSS
opener: function(element) {
return element.find('img');
}
}
});
});
это HTML
farm4.staticflickr.com/37..." data-source="500px.co m/photo/32736307" title="В синий" style="width:193px;height:125px;">
farm4.staticflickr.com/37..." width="193" height="125">
farm3.staticflickr.com/28..." data-source="500px.co m/photo/32554131" title="Light Sabre" style="width:82px;height:125px;">
farm3.staticflickr.com/28..." width="82px" height="125">
это CSS
.image-source-link {
color: #98C3D1;
}
.mfp-with-zoom .mfp-container,
.mfp-with-zoom.mfp-bg {
opacity: 0;
-webkit-backface-visibility: hidden;
/* ideally, transition speed should match zoom duration */
-webkit-transition: all 0.3s ease-out;
-moz-transition: all 0.3s ease-out;
-o-transition: all 0.3s ease-out;
transition: all 0.3s ease-out;
}
.mfp-with-zoom.mfp-ready .mfp-container {
opacity: 1;
}
.mfp-with-zoom.mfp-ready.mfp-bg {
opacity: 0.8;
}
.mfp-with-zoom.mfp-removing .mfp-container,
.mfp-with-zoom.mfp-removing.mfp-bg {
opacity: 0;
}
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