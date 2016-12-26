Битрикс - изменить шаблон по прототипу

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Закрыт1 заявка202 просмотра

Простой сайт с каталогом продукции на редакции Старт. Уже установлен, как и шаблон.

Есть прототип в axure, цветовая гамма для шаблона. https://goo.gl/gJbkz6

Шаблон http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/itees.siteffc/

Опыт работы и живые проекты на битриксе обязательно, указывайте ссылки.

Работа несложная для специалиста.

8 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров