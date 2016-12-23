Правка PHP-скриптов

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок170 просмотров

Нужно проанализировать и исправить PHP-скрипт (ы).

Сейчас создаётся повышенная нагрузка на БД.

PHP
8 лет назад
petrzeee
Петр 
51 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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