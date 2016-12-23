Здравствуйте! При большом количестве товаров и атрибутом возникают проблемы с фильтрацией в магазине Opencart. Кто уже сталкивался с чем то подобным или имеет большой опыт работы с Opencart?
Правка PHP-скриптов
Нужно проанализировать и исправить PHP-скрипт (ы).
Сейчас создаётся повышенная нагрузка на БД.
Заявки фрилансеров
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