Простой сайт с каталогом продукции на редакции Старт. Уже установлен, как и шаблон. Есть прототип в axure, цветовая гамма для шаблона. https://goo.gl/gJbkz6 Шаблон http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/itees.siteffc/ Опыт работы и живые проекты на ...
Parseraddress с привязкой к google map.
parseraddress с привязкой к google map.
Требуется написать Парсер адресов доставки.
Есть магазины, из них поступает информация о доставке товарак нам на склад, с указанным адресом клиентом (пишут с разных сайтов в разных
форматах и в некоторых вообще в комментариях в свободной форме (без формата:
Фамилия - имя получателя, Страна, округ, город, адрес, зип - а так как им было
удобно например город, адрес, округ, зип, страна, имя, фамилия )через
разделитель к приму я указал запятую.)
Что требуется:
1.) Сделать парсер адресов доставки с привязкой распознанияк GOOGLE MAP.
Пример:
ORDER_ID|Data|примечание|Фамилия Имя|UNITED STATES|JuanOchoa|Calle Yavari 409 zamacola - CERRO
COLORADO|AREQUIPA|AREQUIPA|5154|5154344521|
Тут то и нужна привязка на точность к GOOGLE MAP. В адресевсе по формату отлично но при попытки отправить посылка возникла проблема не
совпадения адреса получателя, а именно ZIP 5154. После того как с покупателем
созвонились была получена точная информация нахватало одного 0 на конце. Было
потерянно бесценное время курьера и доставка заняла на 3 дня больше времени и
потрачены деньги на звонок в заграницу изо пропущенного 0 в индексе доставки.
Надо что-бы была сверка по адресу если выявлена ошибка ноесть адрес то просто взят из карты GOOGLE MAP индекс ZIP из адреса.
2 функция:
Также есть потребность в ложных адресах примерах.
Когда покупатель не указывает адрес по той или иной причинено у нас есть его индекс ZIP (Такое чаше всего бывает с Европой редко с USA).
То нажать на кнопочку и он сгенерирует реальный адрес из карты но случайным
порядком только по принадлежности к стране-zip.
Мы сможем выслать покупателю письмо.
Вы купили там-то, там-то, то-то, то-то :) Но вы не указалиадрес, Это ваш адрес? и тут оператор в ручную вставить полученный адрес из
парсера где должно быть!
Страна|Округ-Штат|Город|Адрес|Зип|
Нужно что-бы генерировал адрес А имея ZIP В когда естьтолько страна.
Также есть потребность в создание не 1 такого адреса а изсписка напрмиер 500 адресов и он выдал список обязательно в той же
последовательности вначале то что было и потом то что он сгенерировал!
p/s
На чем будет написано нам по сути не важно Делфи С+ или webприложение на PHP,ASP,JAVA
можно хоть Windows программу хоть web модуль отдельно работающийбез привязки к базе!
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