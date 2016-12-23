parseraddress с привязкой к google map.

Требуется написать Парсер адресов доставки.

Есть магазины, из них поступает информация о доставке товарак нам на склад, с указанным адресом клиентом (пишут с разных сайтов в разных

форматах и в некоторых вообще в комментариях в свободной форме (без формата:

Фамилия - имя получателя, Страна, округ, город, адрес, зип - а так как им было

удобно например город, адрес, округ, зип, страна, имя, фамилия )через

разделитель к приму я указал запятую.)

Что требуется:

1.) Сделать парсер адресов доставки с привязкой распознанияк GOOGLE MAP.

Пример:

ORDER_ID|Data|примечание|Фамилия Имя|UNITED STATES|JuanOchoa|Calle Yavari 409 zamacola - CERRO

COLORADO|AREQUIPA|AREQUIPA|5154|5154344521|

Тут то и нужна привязка на точность к GOOGLE MAP. В адресевсе по формату отлично но при попытки отправить посылка возникла проблема не

совпадения адреса получателя, а именно ZIP 5154. После того как с покупателем

созвонились была получена точная информация нахватало одного 0 на конце. Было

потерянно бесценное время курьера и доставка заняла на 3 дня больше времени и

потрачены деньги на звонок в заграницу изо пропущенного 0 в индексе доставки.

Надо что-бы была сверка по адресу если выявлена ошибка ноесть адрес то просто взят из карты GOOGLE MAP индекс ZIP из адреса.

2 функция:

Также есть потребность в ложных адресах примерах.

Когда покупатель не указывает адрес по той или иной причинено у нас есть его индекс ZIP (Такое чаше всего бывает с Европой редко с USA).

То нажать на кнопочку и он сгенерирует реальный адрес из карты но случайным

порядком только по принадлежности к стране-zip.

Мы сможем выслать покупателю письмо.

Вы купили там-то, там-то, то-то, то-то :) Но вы не указалиадрес, Это ваш адрес? и тут оператор в ручную вставить полученный адрес из

парсера где должно быть!

Страна|Округ-Штат|Город|Адрес|Зип|

Нужно что-бы генерировал адрес А имея ZIP В когда естьтолько страна.

Также есть потребность в создание не 1 такого адреса а изсписка напрмиер 500 адресов и он выдал список обязательно в той же

последовательности вначале то что было и потом то что он сгенерировал!

p/s

На чем будет написано нам по сути не важно Делфи С+ или webприложение на PHP,ASP,JAVA

можно хоть Windows программу хоть web модуль отдельно работающийбез привязки к базе!