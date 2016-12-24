Простой сайт с каталогом продукции на редакции Старт. Уже установлен, как и шаблон. Есть прототип в axure, цветовая гамма для шаблона. https://goo.gl/gJbkz6 Шаблон http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/itees.siteffc/ Опыт работы и живые проекты на ...
Интеграция по апи. Word-press
Добрый день!
Необходима интеграция по Api купонного сайта созданного на вордпресе.
Нам нужно что бы обновленные купоны обновлялись по апи и публиковались на сайте.
Эта система отдает инфу по апи - http://bit.ly/2hjW7Yi
Этот сайт наш - http://www.allfreepromocode.com/ и он пока не принимает купонный фид по апи.
Вот примеры сайтов конкурентов - http://www.shopathome.com/
Процесс интеграции описан где-то здесь - http://bit.ly/2hjW7Yi
Также подключить несколько других партнерских Апи - http://joxi.ru/52aN8eph4EwOPA
ну и также настроить импорт.
Сроки - до 7 дней
Оплата - договорная
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