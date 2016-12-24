Интеграция по апи. Word-press

Добрый день!

Необходима интеграция по Api купонного сайта созданного на вордпресе.

Нам нужно что бы обновленные купоны обновлялись по апи и публиковались на сайте.

Эта система отдает инфу по апи - http://bit.ly/2hjW7Yi

Этот сайт наш - http://www.allfreepromocode.com/ и он пока не принимает купонный фид по апи.

Вот примеры сайтов конкурентов - http://www.shopathome.com/

Процесс интеграции описан где-то здесь - http://bit.ly/2hjW7Yi

Также подключить несколько других партнерских Апи - http://joxi.ru/52aN8eph4EwOPA

ну и также настроить импорт.

Сроки - до 7 дней

Оплата - договорная