Настроить плагин WP импорта купонов

Добрый день!

Настроить плагин интеграции и импорта плагинов.

Вот плагин - https://wordpress.org/plugins/prosperent-suite/installation/

Он установлен но не постит купоны на сайт - http://www.allfreepromocode.com/

Необходимо настроить плагин - что бы отображались купоны на сайте, что бы они обновлялись ну и что бы наш сайт превратился в полноценый купонный сайт как у конкурентов - http://couponcause.com/

Оплата - договорная

Сроки - до 2 рабочих дней

БОНУС - мега отзыв