Небольшие правки на сайте

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Завершен3 заявки328 просмотров

Необходимо произвести небольшую доработку сайта http://borsac.ru/

Как сейчас:

Если товар распродан, то он продолжает отображаться на сайте с пометкой, что товара нет в наличии

Как должно быть:

Если товар распродан, он автоматически принимает статус "Продажа товара приостановлена". Все товары с этим статусом не должны присутствовать в каталоге магазина и в поиске.

Движок самописный, php

PHP
8 лет назад
sekretenko
Роман 
32 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Грамотный и ответственный исполнитель. Работу выполнил за пару часов без нареканий. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству
Все отлично, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад