нужно сделать landing page по продаже косметики.

Состав:

1. Главная страница

2. Плитки с изображением продукции. каждая плитка имеет открывающееся окно с увеличенным фото, всплывающее описание продукции, кнопку- Корзина.

3. Отзывы

4. Контакты

Пара мелочей

Требования к сайту: 1. СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН! можно скопировать хороший, качественный

2. максимально дешево, 3. SEO оптимизированный, 4. подстройка под экраны разных форматов. 5. Настройка под Яндекс Директ, гугл .

Домен и хостинг оплачиваю я. Ваша задача разместить страницу на хостинге.

Оплата- готовите страницу получаете 50% аванса, размещаете на хосте, проверяем- получаете остальные 50% суммы.

Возможна работа через безопасную сделку.

Жду 2 предложения

1. Индивидуальный дизайн отвечающий всем выше изложенным требованиям

2. Страница на основе готовой болванки платной или бесплатной.

elitkorea.ru пример внешнего оформления + корзина

dr-nona.org пример внешнего оформления сайта. его берем за основу и с него берем материалы. эту продукцию и будем рекламировать. только сайт сделать нужно проще.