Сделать landing page

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Закрыт4 заявки150 просмотров

нужно сделать landing page по продаже косметики.  

Состав: 

1. Главная страница 

2. Плитки с изображением продукции. каждая плитка имеет открывающееся окно с увеличенным фото, всплывающее описание продукции, кнопку- Корзина. 

3. Отзывы 

4. Контакты 

Пара мелочей 

Требования к сайту: 1. СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН! можно скопировать хороший, качественный  

2. максимально дешево, 3. SEO оптимизированный, 4. подстройка под экраны разных форматов. 5. Настройка под Яндекс Директ, гугл .  

Домен и хостинг оплачиваю я. Ваша задача разместить страницу на хостинге. 

Оплата- готовите страницу получаете 50% аванса, размещаете на хосте, проверяем- получаете остальные 50% суммы. 

Возможна работа через безопасную сделку. 

Жду 2 предложения 

1. Индивидуальный дизайн отвечающий всем выше изложенным требованиям 

2. Страница на основе готовой болванки платной или бесплатной.  

elitkorea.ru пример внешнего оформления + корзина  

dr-nona.org пример внешнего оформления сайта. его берем за основу и с него берем материалы. эту продукцию и будем рекламировать. только сайт сделать нужно проще.

8 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров