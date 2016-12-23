Нужен сайт по типу creativemarket.com, что бы мы могли свободно продавать через него свои работы по всему миру ну и не только свои( мы это студия графического дизайна). Подаю повторно так как в прошлый раз исполнитель Анатолий ...
Редирект
Одностраничный сайт. На сервере лежит в папке с названием, условно, Wordpress-2. К ней прилинкован домен oldsite.ru Соответственно, по этому адресу сайт и открывается.
Хотим перевести сайт на новый домен. Прилинковали к этой папке домен newsite.ru При переходе по нему - открывается oldsite.ru
Хотим сделать, чтобы открывался newsite.ru как при переходе по этому домену (с www и без), так и по старому.
Сейчас в .htaccess следующее:
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress
Что нужно сделать, что прописать в .htaccess?
Доступы не дам, сделаю сам по вашей рекомендации.
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