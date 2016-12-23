Одностраничный сайт. На сервере лежит в папке с названием, условно, Wordpress-2. К ней прилинкован домен oldsite.ru Соответственно, по этому адресу сайт и открывается.

Хотим перевести сайт на новый домен. Прилинковали к этой папке домен newsite.ru При переходе по нему - открывается oldsite.ru

Хотим сделать, чтобы открывался newsite.ru как при переходе по этому домену (с www и без), так и по старому.

Сейчас в .htaccess следующее:

﻿﻿

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^index\.php$ - [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Что нужно сделать, что прописать в .htaccess?

Доступы не дам, сделаю сам по вашей рекомендации.