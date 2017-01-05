Написать парсер клиник с сайта с сохранением в БД и экспортом в xlsx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки193 просмотра

Требуется написать парсер клиник с сайта 32top.ru. Парсер должен пройтись по списку (http://www.32top.ru/search/clinic/) по всем страницам и собрать информацию о клиниках.

Какую информацию надо собрать:Требуется написать парсер клиник с сайта 32top.ru. Парсер должен пройтись по списку (http://www.32top.ru/search/clinic/) по всем страницам и собрать информацию о клиниках.

Это Москва. Позже нужно будет сделать аналогично по региональным поддоменам. 

Какую информацию надо собрать:

0. ID клиники на 32top

1. Город - пока moscow (по умолчанию, потом со всех остальных соберем аналогично)

2. Название клиники

3. Станции метро - желательно их выделить в справочник, чтобы можно было фильтровать потом, а не просто текстом

4. Адрес

5. Время работы (текстом, полный график на неделю)

6. Кол-во отзывов

7. Телефон(ы)

8. Описание

9. Выделена ли клиника в каталоге (желтые в списке) - да/нет

10. Сетевая клиника - кол-во филиалов и связи с филиалами (подумать как реализовать)

Парсер должен быть реализован на AJAX или типа того, т.е. чтобы в реальном времени был виден процесс парсинга. Должна быть возможность в какой-то переменной выставить задержку между запросами.

Сохранение результатов парсинга делать в БД. Но есть один нюанс. Т.к. парсинг может быть запущен в разное время, быть прерван, информация о клиниках может устареть и т.п. - предлагаю хранить в БД результаты каждого парсинга. Т.е. добавляем все, просто у каждой записи есть атрибут к какому результату парсинга относится.

Результаты парсинга имеют id, дату начала парсинга, кол-во собранных клиник, текстовое примечание. 

Каждая запись в БД клиник относится к какому-то результату парсинга (по id). 

Результаты парсинга можно удалить, - удалятся все клиники к нему относящиеся.

Когда мы заходим в парсер мы видим список результатов парсинга, пример:

#2 - "32top - Москва" - 23.12.2016 21:37 - 3617 клиник [ просмотр | удалить ]

#1 - "32top - Москва" - 21.12.2016 12:15 - 3600 клиник [ просмотр | удалить ]

*(32top - Москва - это текстове примечание произвольное...)

Под списком форма - начать новый парсинг, поле для указания текстового примечания к нему, и кнопка Начать.

Результаты парсинга можно посмотреть - откроется таблица с клиниками данного результата парсинга, которую можно по кнопке экспортировать в Excel в кодировке 1251.

0. ID клиники на 32top

1. Город - пока moscow (по умолчанию, потом со всех остальных соберем аналогично)

2. Название клиники

3. Станции метро - желательно их выделить в справочник, чтобы можно было фильтровать потом, а не просто текстом

4. Адрес

5. Время работы (текстом, полный график на неделю)

6. Кол-во отзывов

7. Телефон(ы)

8. Описание

9. Выделена ли клиника в каталоге (желтые в списке) - да/нет

10. Сетевая клиника - кол-во филиалов и связи с филиалами (подумать как реализовать)

Парсер должен быть реализован на AJAX или типа того, т.е. чтобы в реальном времени был виден процесс парсинга. Должна быть возможность в какой-то переменной выставить задержку между запросами.

Сохранение результатов парсинга делать в БД. Но есть один нюанс. Т.к. парсинг может быть запущен в разное время, быть прерван, информация о клиниках может устареть и т.п. - предлагаю хранить в БД результаты каждого парсинга. Т.е. добавляем все, просто у каждой записи есть атрибут к какому результату парсинга относится.

Результаты парсинга имеют id, дату начала парсинга, кол-во собранных клиник, текстовое примечание. 

Каждая запись в БД клиник относится к какому-то результату парсинга (по id). 

Результаты парсинга можно удалить, - удалятся все клиники к нему относящиеся.

Когда мы заходим в парсер мы видим список результатов парсинга, пример:

#2 - "32top - Москва" - 23.12.2016 21:37 - 3617 клиник [ просмотр | удалить ]

#1 - "32top - Москва" - 21.12.2016 12:15 - 3600 клиник [ просмотр | удалить ]

*(32top - Москва - это текстове примечание произвольное...)

Под списком форма - начать новый парсинг, поле для указания текстового примечания к нему, и кнопка Начать.

Результаты парсинга можно посмотреть - откроется таблица с клиниками данного результата парсинга, которую можно по кнопке экспортировать в Excel в кодировке 1251.

AJAX
8 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$80
2 дня
Владимир отлично и быстро справился с задачей, чувствуется опыт и профессионализм. Рекомендую!
Все прошло успешно, остался доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать сайт под ключ

    Нужен сайт по типу creativemarket.com, что бы мы могли свободно продавать через него свои работы по всему миру ну и не только свои( мы это студия графического дизайна). Подаю повторно так как в прошлый раз исполнитель Анатолий ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Небольшие правки на сайте

    Необходимо произвести небольшую доработку сайта http://borsac.ru/ Как сейчас: Если товар распродан, то он продолжает отображаться на сайте с пометкой, что товара нет в наличии Как должно быть: Если товар распродан, он автоматически ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редирект

    $3

    Одностраничный сайт. На сервере лежит в папке с названием, условно, Wordpress-2. К ней прилинкован домен oldsite.ru Соответственно, по этому адресу сайт и открывается. Хотим перевести сайт на новый домен. Прилинковали к ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать landing page

    нужно сделать landing page по продаже косметики.   Состав:  1. Главная страница  2. Плитки с изображением продукции. каждая плитка имеет открывающееся окно с увеличенным фото, всплывающее описание продукции, кнопку- Корзина.  3. Отзывы  ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить плагин WP gdeslon

    $15

    Плагин коректно добавляет товары на сайт в формате  плагина woocommerce, но нужно поправить тип товаров с обычных на прямая ссылка. При самом импорте вставить простейшую индикацию. загрузка ( [n-го товара] из [всего] ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настроить плагин WP импорта купонов

    Добрый день! Настроить плагин интеграции и импорта плагинов. Вот плагин - https://wordpress.org/plugins/prosperent-suite/installation/ Он установлен но не постит купоны на сайт - http://www.allfreepromocode.com/ Необходимо настроить плагин - что бы отображались ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать IFRAME с передачей PHP параметров для демо страницы

    ПРОЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ! Спамные заявки не рассматриваются. Создать демо-фрейм http://theprocess.biz/ - при наведении на тумбу, кликаем Live Demo линк.  Требуется чтобы сверху демки шел демо фрейм как тут http://demo.themefuse.com/?theme=voyage Скопировать стилистику фрейма и внести ...

    BootstrapPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Parseraddress с привязкой к google map.

    $160

    parseraddress с привязкой к google map.   Требуется написать Парсер адресов доставки. Есть магазины, из них поступает информация о доставке товарак нам на склад, с указанным адресом клиентом (пишут с разных сайтов ...

    DelphiJavaPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить поле в форму заявки на действующем сайте

    щенячий-патруль-самара.рф Нужно добавить поле Email в форму заявки на действующем сайте. Привязать к сервису getresponse.ru Сделать скрины с пояснением, чтобы мы могли сделать тоже самое на другом сайте.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад