Нужен сайт по типу creativemarket.com, что бы мы могли свободно продавать через него свои работы по всему миру ну и не только свои( мы это студия графического дизайна). Подаю повторно так как в прошлый раз исполнитель Анатолий ...
Написать парсер клиник с сайта с сохранением в БД и экспортом в xlsx
Требуется написать парсер клиник с сайта 32top.ru. Парсер должен пройтись по списку (http://www.32top.ru/search/clinic/) по всем страницам и собрать информацию о клиниках.
Какую информацию надо собрать:Требуется написать парсер клиник с сайта 32top.ru. Парсер должен пройтись по списку (http://www.32top.ru/search/clinic/) по всем страницам и собрать информацию о клиниках.
Это Москва. Позже нужно будет сделать аналогично по региональным поддоменам.
Какую информацию надо собрать:
0. ID клиники на 32top
1. Город - пока moscow (по умолчанию, потом со всех остальных соберем аналогично)
2. Название клиники
3. Станции метро - желательно их выделить в справочник, чтобы можно было фильтровать потом, а не просто текстом
4. Адрес
5. Время работы (текстом, полный график на неделю)
6. Кол-во отзывов
7. Телефон(ы)
8. Описание
9. Выделена ли клиника в каталоге (желтые в списке) - да/нет
10. Сетевая клиника - кол-во филиалов и связи с филиалами (подумать как реализовать)
Парсер должен быть реализован на AJAX или типа того, т.е. чтобы в реальном времени был виден процесс парсинга. Должна быть возможность в какой-то переменной выставить задержку между запросами.
Сохранение результатов парсинга делать в БД. Но есть один нюанс. Т.к. парсинг может быть запущен в разное время, быть прерван, информация о клиниках может устареть и т.п. - предлагаю хранить в БД результаты каждого парсинга. Т.е. добавляем все, просто у каждой записи есть атрибут к какому результату парсинга относится.
Результаты парсинга имеют id, дату начала парсинга, кол-во собранных клиник, текстовое примечание.
Каждая запись в БД клиник относится к какому-то результату парсинга (по id).
Результаты парсинга можно удалить, - удалятся все клиники к нему относящиеся.
Когда мы заходим в парсер мы видим список результатов парсинга, пример:
#2 - "32top - Москва" - 23.12.2016 21:37 - 3617 клиник [ просмотр | удалить ]
#1 - "32top - Москва" - 21.12.2016 12:15 - 3600 клиник [ просмотр | удалить ]
*(32top - Москва - это текстове примечание произвольное...)
Под списком форма - начать новый парсинг, поле для указания текстового примечания к нему, и кнопка Начать.
Результаты парсинга можно посмотреть - откроется таблица с клиниками данного результата парсинга, которую можно по кнопке экспортировать в Excel в кодировке 1251.
0. ID клиники на 32top
1. Город - пока moscow (по умолчанию, потом со всех остальных соберем аналогично)
2. Название клиники
3. Станции метро - желательно их выделить в справочник, чтобы можно было фильтровать потом, а не просто текстом
4. Адрес
5. Время работы (текстом, полный график на неделю)
6. Кол-во отзывов
7. Телефон(ы)
8. Описание
9. Выделена ли клиника в каталоге (желтые в списке) - да/нет
10. Сетевая клиника - кол-во филиалов и связи с филиалами (подумать как реализовать)
Парсер должен быть реализован на AJAX или типа того, т.е. чтобы в реальном времени был виден процесс парсинга. Должна быть возможность в какой-то переменной выставить задержку между запросами.
Сохранение результатов парсинга делать в БД. Но есть один нюанс. Т.к. парсинг может быть запущен в разное время, быть прерван, информация о клиниках может устареть и т.п. - предлагаю хранить в БД результаты каждого парсинга. Т.е. добавляем все, просто у каждой записи есть атрибут к какому результату парсинга относится.
Результаты парсинга имеют id, дату начала парсинга, кол-во собранных клиник, текстовое примечание.
Каждая запись в БД клиник относится к какому-то результату парсинга (по id).
Результаты парсинга можно удалить, - удалятся все клиники к нему относящиеся.
Когда мы заходим в парсер мы видим список результатов парсинга, пример:
#2 - "32top - Москва" - 23.12.2016 21:37 - 3617 клиник [ просмотр | удалить ]
#1 - "32top - Москва" - 21.12.2016 12:15 - 3600 клиник [ просмотр | удалить ]
*(32top - Москва - это текстове примечание произвольное...)
Под списком форма - начать новый парсинг, поле для указания текстового примечания к нему, и кнопка Начать.
Результаты парсинга можно посмотреть - откроется таблица с клиниками данного результата парсинга, которую можно по кнопке экспортировать в Excel в кодировке 1251.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование21 заявкаЗакрыт8 лет назад
на форму обратной связи - чтобы отсечь спамеров бюджет минимальныйВеб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо произвести небольшую доработку сайта http://borsac.ru/ Как сейчас: Если товар распродан, то он продолжает отображаться на сайте с пометкой, что товара нет в наличии Как должно быть: Если товар распродан, он автоматически ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $3
Одностраничный сайт. На сервере лежит в папке с названием, условно, Wordpress-2. К ней прилинкован домен oldsite.ru Соответственно, по этому адресу сайт и открывается. Хотим перевести сайт на новый домен. Прилинковали к ...Закрыт8 лет назад
нужно сделать landing page по продаже косметики. Состав: 1. Главная страница 2. Плитки с изображением продукции. каждая плитка имеет открывающееся окно с увеличенным фото, всплывающее описание продукции, кнопку- Корзина. 3. Отзывы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Плагин коректно добавляет товары на сайт в формате плагина woocommerce, но нужно поправить тип товаров с обычных на прямая ссылка. При самом импорте вставить простейшую индикацию. загрузка ( [n-го товара] из [всего] ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Настроить плагин интеграции и импорта плагинов. Вот плагин - https://wordpress.org/plugins/prosperent-suite/installation/ Он установлен но не постит купоны на сайт - http://www.allfreepromocode.com/ Необходимо настроить плагин - что бы отображались ...Закрыт8 лет назад
ПРОЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ! Спамные заявки не рассматриваются. Создать демо-фрейм http://theprocess.biz/ - при наведении на тумбу, кликаем Live Demo линк. Требуется чтобы сверху демки шел демо фрейм как тут http://demo.themefuse.com/?theme=voyage Скопировать стилистику фрейма и внести ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $160
parseraddress с привязкой к google map. Требуется написать Парсер адресов доставки. Есть магазины, из них поступает информация о доставке товарак нам на склад, с указанным адресом клиентом (пишут с разных сайтов ...Закрыт8 лет назад
щенячий-патруль-самара.рф Нужно добавить поле Email в форму заявки на действующем сайте. Привязать к сервису getresponse.ru Сделать скрины с пояснением, чтобы мы могли сделать тоже самое на другом сайте.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад