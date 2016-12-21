Форма бронирования номера в отеле (7+ шагов)

Добрый день!

Нужно сделать модуль для установки на сайт отеля. Модуль представляет собой всплывающую форму (поверх сайта отеля), по типу "мастера", имеющего несколько шагов:

1) Выбор периода (с даты, по дату), ввод числа гостей, выбор категории номера (или "все").

2) Показывается список свободных номеров (краткая информация по ним: фото, краткое описание, цена) с кнопкой "Подробнее".

3) Подробное описание номера: слайдер с фото, описание, до 10 параметров, цена, набор допуслуг (с установкой галочек пользователем), ввод комментария к заказу, кнопка "Забронировать".

4) Регистрация (+ ввод промокода) или авторизация клиента.

5) Подтверждение стоимости заказа.

6) Переход на оплату через платежную систему "Яндекс.Деньги".

7) Результат: Оплачено/забронировано.

На шагах 2-3 вверху видны поля первого шага для возможности изменить/скорректировать параметры отбора. Работы с базой данных - нет. Вся работа осуществляется через API, посредством post-запроса, пример предоставлю. Модуль для установки не на один конкретный сайт, а на множество разных, поэтому требуется по возможности простой/универсальный/компактный код.

Краткое ТЗ смотрите в "Вариант бронирования1", подробное - в файле "ТЗ".

В качестве оплаты (помимо фиксированной части) можно обсудить получение % с продаж модуля в течение 2017 года.