Нужен сайт по типу creativemarket.com, что бы мы могли свободно продавать через него свои работы по всему миру ну и не только свои( мы это студия графического дизайна). Подаю повторно так как в прошлый раз исполнитель Анатолий ...
Форма бронирования номера в отеле (7+ шагов)
Добрый день!
Нужно сделать модуль для установки на сайт отеля. Модуль представляет собой всплывающую форму (поверх сайта отеля), по типу "мастера", имеющего несколько шагов:
1) Выбор периода (с даты, по дату), ввод числа гостей, выбор категории номера (или "все").
2) Показывается список свободных номеров (краткая информация по ним: фото, краткое описание, цена) с кнопкой "Подробнее".
3) Подробное описание номера: слайдер с фото, описание, до 10 параметров, цена, набор допуслуг (с установкой галочек пользователем), ввод комментария к заказу, кнопка "Забронировать".
4) Регистрация (+ ввод промокода) или авторизация клиента.
5) Подтверждение стоимости заказа.
6) Переход на оплату через платежную систему "Яндекс.Деньги".
7) Результат: Оплачено/забронировано.
На шагах 2-3 вверху видны поля первого шага для возможности изменить/скорректировать параметры отбора. Работы с базой данных - нет. Вся работа осуществляется через API, посредством post-запроса, пример предоставлю. Модуль для установки не на один конкретный сайт, а на множество разных, поэтому требуется по возможности простой/универсальный/компактный код.
Краткое ТЗ смотрите в "Вариант бронирования1", подробное - в файле "ТЗ".
В качестве оплаты (помимо фиксированной части) можно обсудить получение % с продаж модуля в течение 2017 года.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо произвести небольшую доработку сайта http://borsac.ru/ Как сейчас: Если товар распродан, то он продолжает отображаться на сайте с пометкой, что товара нет в наличии Как должно быть: Если товар распродан, он автоматически ...Завершен8 лет назад
- $150
Необходимо написать копию мониторинга игровых серверов CS 1.6 добавив в него необходимый функционал, а так же натянуть (оптимизировать под написанный мониторинг) уже имеющийся свёрстанный дизайн. Ссылка на мониторинг: _tinyurl.com/q3rwoop В данный момент мониторинг ...Закрыт8 лет назад
- $3
Приветствую! Требуется мелкая доработка плагина Table of Contents Plus. Нужно убрать лишние теги span, которые он создает для якорей в заголовках. Нужно перенести это якорь в сам тег заголовка. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Будет 1 страница, она содержит 3 колонки с данными клиентов и внизу кнопка "выплата" (стандартный скрипт прилагаю). Колонки: ФИО (берется с БД)Кошелек Perfect Money (берется с БД)Сумма платежа (берется с БД).Ну и кнопка "выплаты". ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходим специалист по mod_rewrite для настройки следующих редиректов в файле .htaccess: Добавление слэша в конце страниц. пример /ulr —> /url/Вырезание /index.php/ из ссылокНастроить директивы нужно так, чтобы был один редирект, а не 5, поэтому если вы не ...Завершен8 лет назад
Требуется написать парсер клиник с сайта 32top.ru. Парсер должен пройтись по списку (http://www.32top.ru/search/clinic/) по всем страницам и собрать информацию о клиниках. Какую информацию надо собрать:Требуется написать парсер клиник с сайта 32top.ru. Парсер ...Завершен8 лет назад
- $3
Одностраничный сайт. На сервере лежит в папке с названием, условно, Wordpress-2. К ней прилинкован домен oldsite.ru Соответственно, по этому адресу сайт и открывается. Хотим перевести сайт на новый домен. Прилинковали к ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
нужно сделать landing page по продаже косметики. Состав: 1. Главная страница 2. Плитки с изображением продукции. каждая плитка имеет открывающееся окно с увеличенным фото, всплывающее описание продукции, кнопку- Корзина. 3. Отзывы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Плагин коректно добавляет товары на сайт в формате плагина woocommerce, но нужно поправить тип товаров с обычных на прямая ссылка. При самом импорте вставить простейшую индикацию. загрузка ( [n-го товара] из [всего] ...Завершен8 лет назад