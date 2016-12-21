Нужно решение по postfix

На сервере установлен postfix - работает исправно со всеми правильными заголовками.

НО в последнее время стал рассылаться спам через почтовик в огромных количествах - незнаю взломали или нет или очередной нанятый программист поставил шелл - нет времени разбираться перед новым годом.

Нужно: если это возможно - подсказать настройки для почтовика чтобы он принимал почту на отправку только с определенных скриптов.

Или если несуществует таких настроек - то нужно реализовать скрипт - чтобы стоял перед почтовиком и принимал почту только с определенных скриптов.