Скрипт для автоматической трассировки

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Закрыт1 заявка116 просмотров

Нужен скрипт для авто трассировки в After Effects:

-Скрипт применяется ко всем композициям из папки "Raw".

-Применяет ко всем вложенным композициям эффект Auto-Trace(Time Span-Work Area,

остальное по умолчанию)

-Изменяет цвет солида, в имени которого есть текст "Lighting" на #000000(полностью черный).

-Делает прекомпоз всех вложенных слоев с именем, в котором берется первая половина текста материнской композиции(например, из "Glow 01 Radial" берется "Glow 01") и добавляется текст "asset*". Получается "Glow 01  asset*".

Требования:

- знание JScript;

- знание особенностей JS-скриптинга под After Effects (либо придется полистать гайд)

JavaScript
8 лет назад
RINegade
Ринат 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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