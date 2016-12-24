Нужен скрипт для авто трассировки в After Effects: -Скрипт применяется ко всем композициям из папки "Raw". -Применяет ко всем вложенным композициям эффект Auto-Trace(Time Span-Work Area, остальное по ...
Qlikview vbscript
Есть 2 млн. строк. Которые нужно распарсить и отобрать по определённым признакам. Можно написать на самом qlikview, но лучше макросо т.к. там есть regexp.
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