Qlikview vbscript

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Закрыт3 заявки120 просмотров

Есть 2 млн. строк. Которые нужно распарсить и отобрать по определённым признакам. Можно написать на самом qlikview,  но лучше макросо т.к. там есть regexp.

8 лет назад
stdAlexTikhonov
Александр 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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